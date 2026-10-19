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        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir haftada yürütülen çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 1 olayda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan ise 7 olayda 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Öte yandan, Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 2 bin 520 kaçak makaron, 1426 paket kaçak sigara, 263 litre ve 30 şişe kaçak içki, 69 kaçak emtia ile 1 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

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        Ekiplerce aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise aranan 4 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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