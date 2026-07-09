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        Antalya'da kadınlara yönelik tematik alan eğitimi düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Kadın Dostu Kentler III Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Antalya'da kadınlara yönelik tematik alan eğitimi düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Kadın Dostu Kentler III Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tematik alan eğitimi, Yerel Eşitlik Masası ve Kadın Dostu Kentler Sivil Toplum Grubu temsilcilerine yönelik yapıldı.

        Üç gün süren programda, katılım ve temsiliyet, kentsel hizmetler, eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler konuları ele alındı.

        Ayrıca etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele ile kentsel dayanıklılık başlıkları da konuşuldu.

        Eğitimlerle, belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine katkı sağlanması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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