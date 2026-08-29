Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı.

        Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zeytinlik alana da sıçradı. Ekipler, yangının çevredeki tarım arazilerine, seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve çeşitli tarım araçlarıyla destek veriyor.

        Bazı zeytin ağaçları ve makilik alan yangında zarar gördü, boş olduğu öğrenilen bir konteyner de kullanılamaz hale geldi.

        REKLAM

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"

        Benzer Haberler

        Yol kenarından başlayan yangın otel bahçesinde kontrol altına alındı
        Yol kenarından başlayan yangın otel bahçesinde kontrol altına alındı
        Serik'te otluk yangını
        Serik'te otluk yangını
        Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular
        Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular
        Seydikemer'de tarım arazisinde çıkan yangın, Kaş'ta ormana sıçradı (4)
        Seydikemer'de tarım arazisinde çıkan yangın, Kaş'ta ormana sıçradı (4)
        GÜNCELLEME 4 - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını...
        GÜNCELLEME 4 - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını...
        Antalya Valisi Şahin: "Mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladı...
        Antalya Valisi Şahin: "Mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladı...