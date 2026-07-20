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        Antalya'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Antalya'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Belek Turizm Caddesi'nde cuma akşamı meydana gelen kazada, Faruk Püseli'nin (52) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Püseli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaklaşık üç gündür hastanede tedavi gören Püseli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Püseli'nin bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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