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        Antalya'da nesli koruma altındaki balık türlerini avlayan kişiye ceza kesildi

        Antalya'da nesli koruma altında bulunan kemane ve köpek balığı avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Antalya'da nesli koruma altındaki balık türlerini avlayan kişiye ceza kesildi

        Antalya'da nesli koruma altında bulunan kemane ve köpek balığı avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza uygulandı.

        Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, nesli koruma altında bulunan, avlanması, toplanması, karaya çıkarılması ve satılması yasak su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, nesli koruma altında bulunan 80 kilogram kemane ve 20 kilogram köpek balığı ele geçirildi.

        Su ürünlerini avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza kesildi, avladığı balıklara el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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