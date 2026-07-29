Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
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