Antalya'da otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu turist yaşamını yitirdi. D.A. idaresindeki 33 BUU 58 plakalı otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Qualizza, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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