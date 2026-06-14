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        Antalya'da otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu turist yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Antalya'da otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu turist yaşamını yitirdi.

        D.A. idaresindeki 33 BUU 58 plakalı otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Qualizza, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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