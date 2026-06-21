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        Antalya'da polis ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi

        Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ve Akdeniz Üniversitesi güvenlik ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Antalya'da polis ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi

        Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ve Akdeniz Üniversitesi güvenlik ekipleri yardımcı oldu.

        Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirildiği okulların önünde yoğunluk oluştu.

        Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

        Sınavın başlamasıyla bazı veliler, gölgelik alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak beklemeye başladı.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentte sınava yetişmeye çalışanları motorize ekiplerin yardımıyla okullarına ulaştırdı.

        Akdeniz Üniversitesi Koruma Güvenlik Şube ekipleri de oluşturdukları motosiklet timleriyle kampüs içerisinde sınava yetişmeye çalışanlara yardımcı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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