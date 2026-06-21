Antalya'da Red Bull tarafından "Tahtada Kal" yarışı düzenlendi

Antalya'da Red Bull'un düzenlediği "Tahtada Kal" yarışmasında sporcular su üzerindeki SUP tahtalarının üstünde rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.



Konyaaltı Beach Park'ta Akdeniz'in mavi sularında gerçekleştirilen yarışmaya dörder kişiden oluşan 14 takım katıldı.



Yarışmada, sporcular, denizdeki SUP tahtaları üzerinde dengelerini koruyarak rakiplerinin şamandıralardan oluşan hedefine topu isabet ettirmeye çalıştı. 10 dakikada hedefe daha fazla isabet ettiren sporcular, yarışı önde tamamladı.



Fiziksel dayanıklılık, çeviklik, denge ve takım oyununun ön plana çıktığı yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Sporcu Şevval Dirlik, AA muhabirine, normalde SUP sporunu hobi olarak yaptığını ve Red Bull'un böyle bir organizasyon düzenlediğini öğrenince yarışmaya katıldığını söyledi.



Yarışmada güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Dirlik, "Yarışma çok keyifli geçti. Dört kişilik ekip olarak yarışmada mücadele ettik. Antalya'nın bu yarışmaya ev sahipliği yapması çok güzel." dedi.



Emre Arsakaya ise sıcak havanın da etkisiyle yarışta zorlandıklarını belirtti.



Yarışmada kondisyonun önemli olduğunu anlatan Arsakaya, "Takım kaptanımız bize çok yardımcı oldu. Saha içerinde yarışma süresi 10 dakika ama yarışmada zaman çok yavaş akıyor, sanki 90 dakika mücadele etmişiz gibi hissediyoruz. Antalya'da böyle bir yarışmanın yapılması çok güzel ve biz de ilk defa böyle bir yarışmaya katıldık." diye konuştu.

