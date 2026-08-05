Antalya'da sahipsiz kediler için mobil kısırlaştırma hizmeti devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlarının kontrolsüz üremesini önlemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki sahipsiz kedi popülasyonunu sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına almayı hedefleyen uygulamanın ikinci durağı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Parkı oldu.



Randevu sistemiyle vatandaşlar tarafından mobil kısırlaştırma ünitesine getirilen sahipsiz kedilerin operasyonları, uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Müge Özmen, bu çalışmaların kontrolsüz üremenin önüne geçerek sokak hayvanı popülasyonunun dengeli şekilde yönetilmesine katkı sağladığını belirtti.





Kısırlaştırma işlemlerinin aynı zamanda kedilerde üreme dönemine bağlı sağlık sorunlarının azalmasına da yardımcı olduğunu ifade eden Özmen, şunları kaydetti:





"Kedilerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine de destek oluyor. Mobil kısırlaştırma hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 0242 332 53 18 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak bulundukları bölgelerdeki sahipsiz kedileri mobil ünitemize getirebilirler."







