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        Antalya'da sahte dövizle alışveriş yapan zanlı yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahte dövizle semt pazarında alışveriş yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Antalya'da sahte dövizle alışveriş yapan zanlı yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahte dövizle semt pazarında alışveriş yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Belek Mahallesi'ndeki semt pazarı esnafı, O.S'nin (25) sahte döviz ile alışveriş yaptığını belirledi.

        İhbar üzerine pazar yerine gelen polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde sahte olduğu belirlenen dövizler ile gram altın ele geçirildi.

        Zanlı, ifade işlemleri için Belek Poliz Merkezi'ne götürüldü.

        Esnaf Hüsnü Dariga, dövizin normalden sert olması dolayısıyla dikkatini çektiğini belirtti.

        Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurduklarını dile getiren Dariga, "Pazarımızda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Burada herkes alın teriyle evine ekmek götürüyor. Bizim hakkımızı kimsenin yememesi lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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