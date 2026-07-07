Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda ilerleyen 68 ADJ 395 plakalı otomobilin motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

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