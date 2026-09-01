Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde ilerleyen 07 ALA 531 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araçta inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        ABD: İran'daki hedeflere saldırı başlattık
        ABD: İran'daki hedeflere saldırı başlattık
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Alanya'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Alanya'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Alanya'da iş arkadaşını bıçaklayan kasap tutuklandı
        Alanya'da iş arkadaşını bıçaklayan kasap tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar...
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar...