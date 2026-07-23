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        Antalya'da seyir halindeki tur minibüsü yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu tur minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Antalya'da seyir halindeki tur minibüsü yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu tur minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        A. Y. idaresindeki 41 AZJ 414 plakalı tur minibüsünün motor bölümünde, D-400 kara yolunun Çenger Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tur minibüsü kullanılamaz hale geldi.

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