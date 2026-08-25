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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 74'e ulaştı.

        Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise yelkenli ve deniz paraşütü gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

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        Kayalık alanlardan denize atlayanlar da oldu.

        Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

        Öte yandan, Varyant seyir noktasına gelen vatandaşlar, Akdeniz manzarasını ve sahillerdeki hareketliliği izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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