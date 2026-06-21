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        Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar ve tatilciler, sahilleri tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar ve tatilciler, sahilleri tercih etti.

        Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 52'ye ulaştı.

        Bunaltıcı havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde denize girerken, bazıları da su sporları yaptı.

        Tatilcilerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da kayalıklardan denize atladı.

        Denizdeki bir kişinin sıcaktan korunmak için plaj şemsiyesiyle suya girmesi ise dikkati çekti.

        Tatilci Sevda Karakoç, AA muhabirine, kentte havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için denize geldiklerini söyledi.

        Ailesiyle sahile geldiğini belirten Karakoç, "Sıcak havada her yaz olduğu gibi denizde serinlemeyi tercih ediyoruz. Deniz çok temiz, ailecek denizde zaman geçiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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