Antalya'da sıcaktan bunalanlar Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Düden Şelalesi'nde vakit geçirdi.



Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, sıcaktan bunalanlar şehir merkezine göre daha yüksek kesimlerde yer alan şelalelere yöneldi.



Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, doğal güzelliği ve serin havasıyla öne çıkan bölgede zaman geçirdi.



Asırlık ağaçların gölgesinde serin bir ortam sağlayan şelaleye gelenler, yürüyüş ve piknik yaptı.



Suyun döküldüğü alanlarda yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, fotoğraf çekti.

