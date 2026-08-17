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        Antalya'da son bir haftada 206 kişi tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan 1819 şüpheli yakalandı, adli makamlara sevk edilen 206 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Antalya'da son bir haftada 206 kişi tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan 1819 şüpheli yakalandı, adli makamlara sevk edilen 206 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde 196 bin 620 kişinin sorgulaması yapıldı. Aranan 439 kişinin de aralarında bulunduğu 1819 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 206 kişi tutuklandı.

        Ekiplerce 46 bin 954 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 21 otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

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        Kabahatler Kanunu kapsamında 185 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde ayrıca 137 geçici konaklama yeri ile 83 kiralık araç firması kontrol edildi. 4 işletme ve 1 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı.

        Çalışmalarda 44 ateşli silah, 398 fişek ve tüfek kartuşu ile 5 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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