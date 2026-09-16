Antalya'da son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

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