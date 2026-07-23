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        Antalya'da sulama kanalı yanında motosikleti ve telefonu bulunan kişi için arama çalışmaları başladı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Antalya'da sulama kanalı yanında motosikleti ve telefonu bulunan kişi için arama çalışmaları başladı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı.

        Burmahancı Mahallesi'nde kendisinden 24 saattir haber alınamayan 36 yaşındaki Salih Arslantaş için yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

        Arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ve cep telefonunu Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalı yanında buldu.

        Arslantaş'ın sulama kanalına düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD Arama ve Kurtarma ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar sulama kanalında arama yaptı ancak Arslantaş'a ait bir ize rastlamadı.

        Arslantaş'ın bulunması için arama çalışmaları yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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