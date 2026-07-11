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        Antalya'da tartıştığı sürücünün araçla çarpması sonucu ölen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

        Antalya'da, tartıştığı sürücünün araçla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 5 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Antalya'da tartıştığı sürücünün araçla çarpması sonucu ölen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

        Antalya'da, tartıştığı sürücünün araçla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 5 hastaya nakledilecek.


        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 6 Temmuz'da Cemal Battal (42) ile apartmanın önünde park halindeki araçta bulunan M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, aracını Battal'ın üzerine sürdü. Apartman kapısı ile araç arasında sıkışarak ağır yaralanan Battal, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Battal'ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin Organ Nakli Koordinasyon Birimi yetkililerinin görüştüğü Battal'ın yakınları, organ bağışında bulunma kararı aldı. Yapılan operasyonla Battal'dan alınan kalp, iki böbrek ve kornealar, nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

        Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Gül Ayhan Tülübaş, AA muhabirine, klinik değerlendirmeler ve yasal mevzuata uygun testler sonucunda hastanın beyin ölümünün tespit edildiğini söyledi.

        Ailenin onayıyla sürecin hızla başladığını belirten Tülübaş, "Hastamızın her iki böbreği, kalbi ve korneaları organ nakli amacıyla uygun bulundu ve gerekli organizasyon sağlandı. Bu bağış sayesinde farklı merkezlerde tedavi bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu doğdu. Bu zor süreçte gösterdikleri örnek davranış nedeniyle acılı aileye teşekkür ediyoruz." dedi.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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