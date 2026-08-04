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        Antalya'da teknede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir teknede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 00:48 Güncelleme:
        Antalya'da teknede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir teknede çıkan yangın söndürüldü.


        Edinilen bilgiye göre, Adrasan Mahallesi, Kargıcak Koyu'nda demirli bulunan tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Uzun süredir koyda demirli bulunan tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        Teknenin karaya uzak noktada bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.


        İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen teknedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


        Yangın sonucunda tekne kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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