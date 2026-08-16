Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da turizm polisleri, tatilcilerin huzuru için sahada

        Antalya'da turizm polisleri, tatilcilerin huzuru için sahada

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da turizm polisleri, ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu tatil geçirmesi için tarihi ve turistik alanlar ile sahillerde görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Antalya'da turizm polisleri, tatilcilerin huzuru için sahada

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da turizm polisleri, ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu tatil geçirmesi için tarihi ve turistik alanlar ile sahillerde görev yapıyor.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekipleri, kentin yoğun ziyaretçi alan bölgelerinde turistlerin karşılaşabileceği sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Diğer emniyet birimleri ve kurumlarla koordineli çalışan ekipler, yabancı dil bilen personeli sayesinde turistlerin yaşadığı iletişim sorunlarının çözümüne de katkı sağlıyor.

        REKLAM

        Yaklaşık bir yıldır Turizm Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Erhan Sepet, AA muhabirine, turistlerin en çok adres ve yön bulma, kayıp eşya ve pasaport gibi konularda yardım talep ettiğini söyledi.

        Rusça, Kırgızca ve İngilizce bildiğini belirten Sepet, turistlerin sorunlarını kendi dillerinde anlatabilmesinin çözüm sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

        Sepet, "Turistler sorunlarını kendi dillerinde anlatabildiklerinde hem kendilerini daha rahat hissediyor hem de problemlerini daha kısa sürede çözüme kavuşturabiliyoruz." dedi.

        - Kayıp çocuğu Rusça iletişim kurarak buldu

        Konyaaltı Sahili'nde görev yaptığı sırada telaşlı şekilde koşan Rus bir kadını fark ettiğini anlatan Sepet, yanına giderek Rusça konuştuğunu ve kadının 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu öğrendiğini söyledi.

        REKLAM

        Çocuğu kısa sürede bulduklarını ve annesine teslim ettiklerini belirten Sepet, "Kendisi bize çok teşekkür etti. Büyük bir sorununu kısa sürede çözmüş olduk." diye konuştu.

        Turizm polislerinin görevlerinin yalnızca güvenliğin sağlanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Sepet, turistlere gitmek istedikleri bölgeler ve tarihi mekanlar hakkında da bilgi verdiklerini kaydetti.

        Sepet, bu sayede ziyaretçilerin kentte daha kolay hareket edebildiğini ve Antalya'nın güzelliklerini daha rahat keşfedebildiğini dile getirdi.

        - Antalya'nın dünyaya açılan güler yüzüyüz

        Kaleiçi Yat Limanı'nda görev yapan polis memuru Serdar Kunduz da turizm polislerinin ziyaretçilerin güvenliğinin yanı sıra Antalya'nın tanıtımında da önemli rol üstlendiğini söyledi.

        REKLAM

        Turizm polislerinin turistlerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten Kunduz, "Bizler burada sadece güvenliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Antalya'nın dünyaya açılan güler yüzü ve misafirperverliğinin birer temsilcisi oluyoruz." dedi.

        Kunduz, Kaleiçi'nin tarihi dokusunun korunması ve turistlerin kentten güvenli ve mutlu ayrılması için görev yaptıklarını ifade etti.

        Ekipte görev yapan polislerin yabancı dil bilgileri sayesinde ziyaretçilerin soru ve taleplerine hızlı şekilde yanıt verdiklerini aktaran Kunduz, yol tarifi, kayıp eşya ve bilgilendirme gibi konularda turistlere yardımcı olduklarını belirtti.

        REKLAM

        Kunduz, turizm polislerinin esnaf, deniz polisi ve diğer kurumlarla koordineli çalışarak turistlerin karşılaştığı sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı
        Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı
        'Akdeniz'deki mikroplastik sorunu çözülmezse turizm sekteye uğrar'
        'Akdeniz'deki mikroplastik sorunu çözülmezse turizm sekteye uğrar'
        Altınova'da 4 mahalleyi birbirine bağlayan caddeye sıcak asfalt
        Altınova'da 4 mahalleyi birbirine bağlayan caddeye sıcak asfalt
        Kepez'de 100'ün üzerinde park aydınlatıldı
        Kepez'de 100'ün üzerinde park aydınlatıldı
        Robotik kodlama kursu için başvurular başladı
        Robotik kodlama kursu için başvurular başladı
        Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer: "Uyku vücudun en kapsamlı biyolojik onarım...
        Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer: "Uyku vücudun en kapsamlı biyolojik onarım...