HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kamu kurumları ve özel sektör işbirliğinde turizmde su, enerji ve gıda israfını önlemek, maliyetleri düşürmek amacıyla sürdürülebilirlik rehberi hazırlanıyor.

Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Antalya'da, sürdürülebilir turizm için sektör temsilcileri kolları sıvadı. Kaynak israfını azaltmak isteyen turizmciler, yol gösterici bir kılavuz hazırlanması için kamu kurumlarıyla işbirliği içine girdi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün koordinesinde sektör paydaşları ve ilgili kurum temsilcileri yıl başından bu yana belli periyotlarla bir araya gelerek hangi alanlarda ne tür çalışmaların yapılması gerektiğiyle ilgili kriterleri belirlemeye başladı.

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Uygulanabilirliği olan kriterler, maddeler halinde yazılacak ve ortak bir web sitesi üzerinden paylaşılacak. Tesislerinde israfı önlemek, maliyetleri düşürmek isteyenler ise bu kılavuzdan faydalanacak.

- COP31 süreci hızlandırdı

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaparken turizmcilerin de mücadeleye dahil olmak amacıyla gönüllülük esasına göre adım attıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sürdürülebilirlik konusunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi işbirliğiyle bir sertifikasyon programı yaptığını dile getiren Gök, kentteki 2 bin 953 bakanlığa kayıtlı tesisin hepsinin sertifikayı aldığını belirtti.

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Turizmcilerden COP31'in motivasyonuyla her alandaki israfı önlemeye yönelik bir çalışma başlatılması amacıyla bir talep geldiğini anlatan Gök, bu doğrultuda yıl başından bu yana turizmcilerin de katılımıyla nasıl kriterler belirlenmesi gerektiği konusunda toplantılar yaptıklarını bildirdi.

Gök, toplantılarda, gıda, su, karbon emisyonu, enerji ve yönetişim başlıklarında bir değerleme yaptıklarını kaydetti.

Neyin ne kadar tüketildiğini tespit ederek, hedeflenen miktarı düşürmeye yönelik adım atmayı planladıklarını belirten Gök, "Hedeflediğimiz ölçülebilir net somut kriterlere ulaşmak. Örneğin kişi başı su tüketimini ideal olan rakam neyse onu belirleyip, o miktarı yakalamak. Hem sürdürülebilirlik için hem sınırlı kaynaklarımızı verimli kullanmak için hem de otellerin de işletme masraflarını düşürmek için aslında bir kazan kazan projesi. Bu aslında yol gösterici kılavuz niteliğinde ve tamamen gönüllülük üzerine kurulu bir sistem. Eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki sonbaharda duyuracağız, ney nasıl yapılır, hangi yolla daha efektif olur." ifadelerini kullandı.

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- İsrafı önleyecek maliyeti düşürecek uygulamalar

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu ise ilgili her sektörün katılımıyla komisyonlar oluşturduklarını ve her komisyonun da kendi alanında yapılması gerekenler ile ilgili kriterleri belirlediğini söyledi.

Kriterler arasında misafirlerin yiyebilecekleri kadar tabağa yemek almaları konusunda bilinçlendirilmeleri ve tabağını bitirenlere ödül sistemi gibi uygulamaların yer aldığını dile getiren Saatçioğlu, bunu kendi otellerinde yaklaşık 3-4 yıldır uyguladıklarını ve önemli geri dönüşümler aldıklarını belirtti.

Saatçioğlu, daha önce içtiği suyu bitirmeden şişeyi bırakıp başka bir şişe alan misafirin, ödüllendirme sistemiyle şişesindeki suyu bitirip, sonra yenisini almaya başladığını kaydetti.

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Bunun gibi daha birçok kriter olduğuna işaret eden Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin sebze yıkamada kullandığımız suyu tekrar bir filtreden geçirip bahçede rahatlıkla kullanabiliriz. Çok az bir maliyetle bunları yapabiliriz. Bu tarz bilgileri üyelerimizle paylaşmak istiyoruz. Misafirlerimizin alıp da tüketmediği yemek atıklarını, peçeteden, kürdandan ayrıştırarak yakında bulunan bir hayvan barınağına her gün yolluyoruz. Her gün 300-350 kilo hayvan barınağına yemek yolluyoruz. Bunu Lara bölgesinde yaklaşık 10 otel yapıyor. Bunlar çok güzel örnekler. Bunları artırabiliriz."

Pet şişelerin cam şişelere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Saatçioğlu, "Esasında en büyük arzumuz otellerimizde arıtmayla cam şişeye suyu doldurup misafirlere sunabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar var." dedi.