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        Antalya'da usulsüz taşınan 700 civcive el konuldu

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde usulsüz taşındığı tespit edilen 700 hindi ve tavuk civcivine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Antalya'da usulsüz taşınan 700 civcive el konuldu

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde usulsüz taşındığı tespit edilen 700 hindi ve tavuk civcivine el konuldu.

        Otogarda denetim yapan zabıta ekipleri, Bursa'dan gelen otobüsteki kutularda civcivler bulunduğunu belirledi.

        Civcivlerin usulsüz bir şekilde taşındığını tespit eden zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        Terminale gelen ekipler, kolide 700 hindi ve tavuk civcivinin bulunduğunu tespit etti.

        Ekiplerce, otobüs firmasına "​​​​​​​Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, civcivlere de el konuldu.

        Otogarda görevli zabıta amiri Mustafa Kaya, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız süreceğini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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