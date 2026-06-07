Antalya'da yangın çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.



Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.



Alev alan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durdu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü.



Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.







