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        Antalya'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bebek arabasında yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Antalya'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bebek arabasında yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.

        Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi.

        Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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