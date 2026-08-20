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        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüzde 75'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüzde 75'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 75'e ulaştı.

        Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

        Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

        Bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

        Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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