AESOB ve aynı zamanda Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, ara tatil dönüşü öncesinde kantinlerde taze ürün ve hijyene dikkat çekerek velilere güven mesajı verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, öğrencilerin 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacağı ara tatilin ardından okul kantinlerinde sağlıklı beslenmeye uygun ürünler sunmanın önemine dikkat çekti.

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"Teneffüs kısa, sorumluluğumuz büyük"

Kantinci esnafının mesaisinin ilk teneffüsten çok önce başladığını vurgulayan Başkan Dere, "Öğrencilerimiz birkaç dakikalık teneffüste alışverişini yapıp sınıfına dönüyor. Bizim hazırlığımız ise onlar okula gelmeden başlıyor. Rafımıza koyduğumuz ürünün tazeliğinden dolabımızın sıcaklığına, tezgahımızın temizliğine kadar her ayrıntı önemli. Kantinlerimizde çocuklarımıza sağlıklı beslenmeye uygun ürünler sunuyoruz. Tatil dönüşü öncesinde de esnafımızdan ürünlerin tüketim tarihlerini ve saklama şartlarını yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz" dedi.

"Çocuklarımıza mevsim meyvesi seçeneği sunulmasını önemsiyoruz"

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Kış soğuğu kendini iyice hissettirmeye yaklaşırken kantinlerde mevsime uygun seçeneklere yer verilmesini önemsediklerini belirten Başkan Adlıhan Dere, "Çocuklarımızın okulda suya kolayca ulaşmasını önemsiyoruz. Süt, ayran ve mevsim meyveleri de kantinlerde yer verebileceğimiz seçenekler arasında. Antalya'da portakalın, mandalinanın mevsimindeyiz. İmkanı olan kantinlerimizde çocuklarımıza mevsim meyvesi seçeneği sunulmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

"Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz"

Velilere de seslenen Başkan Dere, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarınızı kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Kendi çocuğumuzun önüne koyarken neye dikkat ediyorsak kantinlerimizde de aynı özeni gösteriyoruz. Kantinci esnafımız çocuklarımız tatil dönüşü ilk teneffüste kantine geldiğinde raflarda taze ürünler bulsun diye hazırlıklarını yaptı. Velilerimiz çocuklarının okul kantininde ne yediğini merak ettiğinde kantinci esnafımızla rahatlıkla konuşabilir. Biz de çocuklarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için emek veren kantinci esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."