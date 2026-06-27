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        Antalya'daki ev yangınında dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye kurtardı

        Antalya'da ev yangınında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Antalya'daki ev yangınında dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye kurtardı

        Antalya'da ev yangınında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi.


        Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760. Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederken, duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 apartman sakini merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

        Yangın sırasında eşiyle birlikte apartmanda bulunan bir kişi, tahliye için tanıdığı sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişi ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.


        İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kendi çağırdığı vincin sepetine binen kişi, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda bekleyen eşini kendi imkanlarıyla kurtardı.

        Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerine gelen ambulanslarda yapılırken, 3 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.


        İlk belirlemelere göre, klima motorundan başladığı tespit edilen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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