Antalya'daki ev yangınında dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya'da ev yangınında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi.





Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760. Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.



İtfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederken, duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 apartman sakini merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.



Yangın sırasında eşiyle birlikte apartmanda bulunan bir kişi, tahliye için tanıdığı sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişi ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.





İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kendi çağırdığı vincin sepetine binen kişi, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda bekleyen eşini kendi imkanlarıyla kurtardı.



Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerine gelen ambulanslarda yapılırken, 3 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.





İlk belirlemelere göre, klima motorundan başladığı tespit edilen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.







