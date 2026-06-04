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        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı

        Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı

        Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması hayata geçirildi.

        Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu.

        Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken, plaj bölümü "dumansız alan" olarak hizmet veriyor.

        Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve Kaputaş Plajı'nın doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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