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        Antalya'daki Sıçan Adası yat ve teknelerin uğrak noktası oldu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası'nın etrafında yaz sezonunda tur tekneleri ve yatlar yoğunluk oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Antalya'daki Sıçan Adası yat ve teknelerin uğrak noktası oldu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası'nın etrafında yaz sezonunda tur tekneleri ve yatlar yoğunluk oluşturuyor.


        Kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alan ada, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Turkuaz denizi ve kayalık kıyılarıyla dikkati çeken adanın çevresine yaz döneminde çok sayıda tekne ve yat demirliyor.

        Tatilciler, adanın çevresinde denize girerek Akdeniz'in berrak sularında hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de serinliyor.


        Dronla kaydedilen görüntülerde yeşil dokusuyla öne çıkan Sıçan Adası'nın çevresinde demirleyen tekneler, denize girenler ve Antalya kent merkezi aynı karede yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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