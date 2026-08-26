Antalya'nın 7 aylık ihracatı 1,38 milyar dolara ulaştı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya ihracatının 7 ayda yüzde 14,2 artışla 1,38 milyar dolara ulaştığını söyledi.

ATB'nin ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki işletmelerin üretmeye ve ticaret yapmaya devam ettiğini ancak finansman tarafında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Antalya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Çandır, şunları söyledi:

"Yılın 7 ayında Antalya'nın ihracatı yüzde 14,2 artışla 1,38 milyar dolara ulaştı. Antalya'nın ihracatı Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde büyüdü. Bu, kentimizin dış ticaret açısından önemli bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 7 ayda tarımın toplam ihracattaki payı yüzde 59 oldu. Sanayinin payı yüzde 26, madenciliğin payı ise yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti. Antalya'nın ihracatını tarım sürüklüyor. Dolayısıyla tarım Antalya için yalnızca bir üretim alanı değildir. Tarım, ihracatımızın, istihdamımızın, lojistiğimizin ve kent ekonomimizin temel unsurlarından biridir."

REKLAM

Çandır, kentin tarım ve gıda ihracatının 817 milyon dolara ulaştığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 101 milyon dolarlık bir artış sağladığını bildirdi.

Hububatta hasat döneminin tamamlandığını anımsatan Çandır, geçen yıla göre bu yıl hasadın bereketli geçtiğini kaydetti.

Başkan Çandır, 15-16 Eylül'de "Antalya Su Diyaloğu: COP31'e Giden Yol" başlığıyla tarım, turizm, sanayi ve kentsel su yönetimi alanlarında sektörel toplantılar düzenleyeceklerini ve 23 Eylül'de Antalya Su Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini dile getirdi.