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        Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nin "tapu sorunu"

        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri ile ilgili tapu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nin "tapu sorunu"

        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri ile ilgili tapu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.

        Gencer, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Hasan Subaşı Tesisleri'nin olduğu bölgede yaklaşık 60 yıldır süren davalar bulunduğunu aktardı.

        Kulübün geleceği için önemli gelişmeler yaşadıklarını aktaran Gencer, "Bizim için tarihi bir gün. Yıllardır devam eden, her başkanın davalarla uğraştığı, çözüm için elini taşın altına koyduğu bir sorunda plan tadilatı yapıldı. Hasan Subaşı Tesisleri’nin olduğu yer hazine adına tescil edildi. Biz de 200 metrekare parsel satın aldık. Bu tapulu alanı çoğaltacağız. Kulüp binası ile sahaların olduğu alanda, 12 dönüm için ön alım hakkımız bulunuyor." dedi.


        Vakıf başkanlığı görevinde ve geçmiş dönem başkanlık sürecinde kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Gencer, "Antalyaspor A.Ş'de başkan adayı olma niyetim yok. Biz ne yaptıysak Antalyaspor'un marka değerini yükseltmek için yaptık." diye konuştu.

        Eski Antalyaspor Başkanı Hasan Subaşı da küme düşen Antalyaspor'un birlik ve beraberlikle yeniden istediği yere gelebileceğini vurguladı.

        Toplantıya, AGC Başkanı İdris Taş ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile vakıf yöneticileri katıldı.



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