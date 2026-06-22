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        Antalyaspor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

        Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'nin yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Antalyaspor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

        Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'nin yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 19 Haziran'da göreve seçilen Antalyaspor AŞ'nin yönetim kurulu, Mustafa Ergün başkanlığında ilk toplantıda bir araya geldi.

        Başkan vekili olarak Serkan Sürer belirlenirken, yeni yönetimde mali işler sorumluluğunu Harun Tümer, basın sözcülüğünü de Ali Topuz üstlendi.

        Antalyaspor Futbol Akademisi'nden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fatih Demirtop ile Haydar Ali Yıldırım oldu. İdari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliklerine Ali İzzet Şengel ve Mehmet Ağırbayraktar getirildi. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Serkan Sürer, Bilal Özkan, Ali Altınay ve Hakan Kayaarası'ndan oluştu. Dış ilişkiler ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yöneticiler ise Lokman Arslan, Ali Topuz ve Mehmet Ağırbayraktar oldu.

        Projelerden sorumlu yönetim kurulu üyeliklerine Nebi Erdemsoy, Lokman Arslan ve Haydar Ali Yıldırım; taraftar ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Ali İzzet Şengel getirildi. Toplantıda, satış pazarlama ve satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Lokman Arslan, Nebi Erdemsoy ve Mehmet Ağırbayraktar olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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