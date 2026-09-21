Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Bodrum Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bahar'ın eşi Şebnem, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Müşteki Ladin Bahar, taraflardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi.

        Davanın iki senedir devam ettiğini belirten Bahar, "​​​​​​​Ailecek büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz, her seferinde geri başlıyoruz. Biz yaralarımızı sarmaya çalışırken diğer taraf çok rahat bir yaşam sürüyor, bu bizi çok şaşırtıyor. Adalete sığınıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Müşteki Şebnem Bahar ise sanık Y.C.Ç'nin her duruşmaya SEGBİS ile katılmasını kabul etmediklerini, duruşmaya gelmesini talep ettiklerini belirtti.

        Bahar, sanıkların suçlu olup olmadığını anlamak için bunun gerekli olduğunu savundu.

        Mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

        - Olay

        Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen ATSO Başkanı Ali Bahar (55), pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        REKLAM

        Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kumluca'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Kumluca'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmaları denetle...
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmaları denetle...
        Antalya'da kaçak tütün operasyonları düzenlendi
        Antalya'da kaçak tütün operasyonları düzenlendi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Alzheimer hastalığında erken tanı önem taşıyor
        Alzheimer hastalığında erken tanı önem taşıyor
        Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Ömeroğlu, Uluslararası 21. Adli Tıp Günl...
        Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Ömeroğlu, Uluslararası 21. Adli Tıp Günl...