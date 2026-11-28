Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda henüz sonuçlandırılmamış 11 milyon 617 bin 535 dosya bulunduğunu açıklarken, fon soruşturmalarında kısa sürede iddianame hazırlığına başlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen Gürlek, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz sağlamaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez" dedi.

Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakan yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, bölge adliye ve idare mahkemeleri başkanları, Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanları katıldı. Yargı teşkilatının karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı iki günlük toplantıda, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

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Programda konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, toplantının yargı teşkilatının geleceğine yönelik ortak hedeflerin belirlenmesi ve tecrübelerin paylaşılması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Adaletin güçlendirilmesi üzerinde yükselen, ortak akıl, istişare ve müşterek değerler. Bu anlayışla gerçekleştirilecek bu toplantıların yargı hizmetlerimizin gelişmesine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"Adalet teşkilatımızın da hak ettiği yere gelmesi temel amacımdır"

Yargı teşkilatının karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan teşkilat mensuplarından dinlemenin önemine değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık ve HSK olarak atılacak adımları birlikte değerlendirmek istediklerini dile getirdi. Yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi, hukuk devletinin temel ilkelerinin korunması ve adalet sisteminin etkin işlemesi için çalıştıklarını belirten Gürlek, "Bu göreve geldiğim günden bu yana öncelikle kendi önüme bir hedef koydum. Türkiye'nin her alanda güçlenip mesafe katettiği bu dönemde, adalet teşkilatımızın da hak ettiği yere gelmesi temel amacımdır. Bunun adı da Adaletin Yüzyılı vizyonudur. Amacı ve hedefi olmayan hiçbir yapı gelişemez ve ilerleyemez. Bizim amacımız da bu aziz milletin ve bu kadim devletin adalet ihtiyacını karşılayan sistemi, çağın gerektirdiği en yüksek kapasitede ve zamanın ruhunun tanımladığı en modern tarzda işler hale getirmektir" diye konuştu.

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11. ve 12. Yargı Paketi düzenlemeleri

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında mevzuat alanında önemli adımlar attıklarını kaydeden Gürlek, 11. Yargı Paketi ile çocukları suçta araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezaların artırıldığını belirtti. Gürlek, meskun mahalde silahla ateş edilmesine ve trafikte yol kesilmesine karşı yaptırımların güçlendirildiğini, akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirlerinin yeniden düzenlendiğini, bilişim yoluyla işlenen belirli suçlarda kullanılan hesaplara ve telefon hatlarına daha hızlı müdahale edilmesine imkan sağlandığını anlattı. 12. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelere de değinen Gürlek, "Yazılı yargılamada, zorunlu haller dışında duruşmalar arasındaki süreyi 3 ayla sınırlandırdık. Hukuk yargılamalarında ses ve görüntü yoluyla duruşmaya katılımı kolaylaştırdık. Belirsiz alacak davasına ilişkin düzenlemeyi kaldırdık. Kısmi davalarda, talebin artırılan kısmı bakımından zamanaşımının dava tarihinde kesilmiş sayılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

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Hukuk mahkemelerinin verdiği belirli birleştirme kararlarına karşı doğrudan istinaf yolunun açıldığını, noterlik evrak ve defterlerinin doğrudan mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesine imkan sağlandığını kaydeden Gürlek, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davalara ilişkin nakdi sınırın yükseltildiğini söyledi. İstinaf incelemeleri, temyiz ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını aktaran Gürlek, "İşkence ve eziyet suçlarıyla kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele niteliğindeki suçları hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının dışında bıraktık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisini genişlettik ve sanık lehine itirazlarda süre sınırını kaldırdık. Dolandırıcılığa iştiraki, hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi veya araçları vermekle sınırlı kalanlar için cezada yarı oranında indirim öngördük. Moleküler genetik verilerin saklanması, kullanılması ve imhasına ilişkin kuralları belirledik" dedi.

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2027 yılı için 95 adliye ve 42 ceza infaz kurumu yapımı teklifi

Yargı teşkilatının fiziki imkanlarının güçlendirilmesine yönelik yatırımları anlatan Gürlek, 2002 yılında 78 olan müstakil adliye binası sayısının 408'e, adliyelerin toplam kapalı alanının ise 569 bin metrekareden yaklaşık 6 milyon 200 bin metrekareye çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, "2026 yılı yatırım programımızda 59 adliye, 5 adli tıp binası, 27 ceza infaz kurumu, bir denetimli serbestlik müdürlüğü ve bir personel eğitim merkezi olmak üzere toplam 93 inşaat projesi yer alıyor. Programımızda ayrıca 848 dairelik kamu konutu yatırımı bulunuyor. Bu yıl 20 hizmet binasının yapım ihalesini gerçekleştirdik. 2027 yılı yatırım programına yapım işi olarak 95 adliye, 8 adli tıp binası, 42 ceza infaz kurumu ve 3 personel eğitim merkezi teklif ettik. Proje işleri kapsamında ise 144 adliye, 7 adli tıp binası, 62 ceza infaz kurumu ve 18 ilde toplam bin 330 kamu konutu için teklifte bulunduk" ifadelerine yer verdi.

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"Teşkilatımızın konut ihtiyacını yüzde 90 oranında karşılamayı hedefliyoruz"

Yargı mensuplarının konut ihtiyacına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Gürlek, "2002 yılında 3 bin 929 olan kamu konutu sayımızı, teşkilatımıza kazandırdığımız 11 bin 863 konutla 15 bin 792'ye çıkardık. Yeni yapım ihaleleri ve alımlarla iki yılın sonunda teşkilatımızın konut ihtiyacını yüzde 90 oranında karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile adli ve idari yargı birimlerine 2 bin 94 taşıtla hizmet verildiğini belirten Gürlek, bu yıl filoya katılan 52 taşıttan 40'ının yerli ve milli otomobil Togg T10X olduğunu söyledi. Gürlek, aralık ayında 81 Togg T10X daha alınarak teşkilatın hizmetine sunulmasının planlandığını, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bütçesiyle alınan 213 taşıtın da yargı birimlerine tahsis edildiğini kaydetti.

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"Toplamda 11 milyon 617 bin 535 dosyadan söz ediyoruz"

Nüfus artışı, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile suç türlerinin çeşitlenmesinin yargının iş yükünü artırdığına dikkat çeken Gürlek, "Bugün Cumhuriyet başsavcılıklarımızda 5 milyon 944 bin 278, ilk derece mahkemelerimizde 4 milyon 65 bin 56, istinaf mahkemelerimizde 1 milyon 608 bin 201 dosya derdest olmak üzere toplamda 11 milyon 617 bin 535 dosyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla yargı teşkilatımızın karşı karşıya bulunduğu iş yükü azımsanamayacak boyuttadır. Bu iş yükü karşısında aynı zamanda nitelikli bir yargılama faaliyetinin yerine getirilmesinin zorluğunun da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

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21 ağır ceza mahkemesinin faaliyeti durduruldu, 49 yeni asliye ceza mahkemesi faaliyete geçirildi

25 Aralık 2025 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle nitelikli dolandırıcılık davalarının asliye ceza mahkemelerinin görev alanına alındığını hatırlatan Gürlek, düzenlemenin ardından 2025 ve 2026 yıllarının ilk 10 ayında mahkemelere gelen dosya sayılarını karşılaştırdıklarını söyledi. Gürlek, "Ağır ceza mahkemelerinde mahkeme başına gelen dosya sayısı 482'den 341'e düştü. Bu, yüzde 29'luk bir azalma anlamına geliyor. Asliye ceza mahkemelerinde ise mahkeme başına gelen dosya sayısı 593'ten 684'e yükseldi. Buradaki artış da yüzde 15,35 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte 21 ağır ceza mahkemesinin faaliyeti durduruldu, 49 yeni asliye ceza mahkemesi faaliyete geçirildi" dedi.

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Asliye ceza mahkemelerindeki iş yükünün artması nedeniyle yargılama sürelerinin yakından takip edilmesinin önemini vurgulayan Gürlek, vatandaşların daha uzun süre beklemesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Gürlek, 2025 yıl sonu itibarıyla hedef sürelere uyum oranlarının hukuk mahkemelerinde yüzde 88, ceza mahkemelerinde yüzde 90, idari yargı mahkemelerinde yüzde 70, Cumhuriyet başsavcılıklarında ise yüzde 87 dolayında gerçekleştiğini açıkladı.

Hakim ve savcı sayısı 26 bin 606'ya ulaştı

Yargı teşkilatının insan kaynağının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Gürlek, "Hakim ve savcı sayımız 2002 yılında 9 bin 349 iken bugün yüzde 184,6 artışla 26 bin 606'ya ulaştı. Mesleğe hazırlık sürecini de uygulama ağırlıklı hale getirdik. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle iki yıllık adaylık sürecini 3 yıla çıkardık. Yardımcılarımız, Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerinin ardından deneyimli meslektaşlarımızın yanında uygulamayı öğreniyor. Bugün 3 bin 106 hakim ve savcı yardımcımız görev yapıyor" diye konuştu.

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Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası şartının ilk 100 bine yükseltildiğini hatırlatan Gürlek, 2024 yılında uygulamaya konulan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile mesleğe adım atacak gençlerin bilgi ve yeterliliklerinin ölçüldüğünü söyledi. Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında 70 yılı aşkın süredir devam edenler de dahil olmak üzere geçmişten gelen kadastro uyuşmazlıklarının sonuçlandırıldığını belirten Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının kurulduğunu ve Alo Adalet 135 hattının hizmete alındığını kaydetti.

Yargıda dijitalleşme ve ihtisaslaşma

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) başta olmak üzere dijital alt yapının geliştirildiğini ve yargı mensuplarının iş yükünün azaltılması için yapay zeka destekli uygulamalardan yararlanıldığını söyleyen Gürlek, ihtisaslaşma kapsamında sulh ceza hakimliklerinde yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti. Tahkim alanında uygulama birliğini ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Tahkim Daire Başkanlığının kurulduğunu belirten Gürlek, Bakanlık bünyesinde adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçların araştırılması, kamu düzeni, dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar, terör suçları ile terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik daire başkanlıklarının oluşturulduğunu anlattı. Gürlek, "İhtisaslaşmayı yargılamanın niteliğini artıran önemli bir adım olarak görüyoruz. Belirli dava türlerinin yoğunlaştığı yerlerde, ihtiyaca göre ihtisas mahkemelerinin sayısını artırıyoruz. Böylece bu davaların, ilgili alanda tecrübe kazanmış mahkemelerce daha kısa sürede ve daha isabetli biçimde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

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İstinaf incelemelerinde 6 ay hedefi

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini belirten Gürlek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni istinaf mahkemeleri ve dairelerin kurulduğunu dile getirdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuk dairelerinde hedef sürelerin belirlenmesine yönelik pilot çalışmanın tamamlandığını kaydeden Gürlek, önümüzdeki dönemde ceza dairelerinde ve idari yargının istinaf aşamasında da pilot uygulamaya geçilmesinin planlandığını açıkladı. Gürlek, "Bir davanın tarafları için ilk derecede ve istinafta geçen zaman bir bütündür. Bu nedenle hazırladığımız yönetmelikte, istinafta inceleme sırası belirlenirken dosyanın bölge adliye mahkemesine geliş tarihiyle birlikte davanın ilk derece mahkemesinde açıldığı tarihin de gözetilmesini öngörüyoruz. Dosyaların ilgili dairenin arşivine alınmadan önce ön incelemeden geçirilmesiyle, daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarından doğan gecikmeleri azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Boşanma davalarının adli tatilde de görülmesine yönelik çalışma

Boşanma davalarına ilişkin düzenleme hazırlıkları hakkında bilgi veren Gürlek, "Boşanma davalarında geçen süre, eşlerin ve özellikle çocukların hayatını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda boşanma hukukunun uygulamada aksayan yönlerini, boşanmanın mali sonuçlarıyla birlikte ele alıyor, tarafların haklarını ve çocuğun üstün yararını gözeten bir yargılama usulü üzerinde çalışıyoruz. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerini yenilemeyi, boşanma davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkan sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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İcra ve iflas hukukunun günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi amacıyla kanun çalışması yürüttüklerini belirten Gürlek, icra dairelerindeki derdest fiziki dosyaların UYAP'a aktarılmasıyla elektronik dosya kullanımının yaygınlaştırıldığını kaydetti. Adli yardıma ayrılan kaynağın her yıl artırıldığını ifade eden Gürlek, başvuruların ülke genelinde ortak ölçütlerle değerlendirilmesi için standartların oluşturulduğunu söyledi.

Yeni Avukatlık Kanunu hazırlıkları

Savunma makamının yargı sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gürlek, hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve avukatların aynı hukuk ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensupları olduğunu söyledi. Ziyaret ettiği illerde baro başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelerek mesleki sorunları değerlendirdiklerini ifade eden Gürlek, "Yeni Avukatlık Kanunu hazırlıkları, avukatlarımızın bilgi ve belgeye erişimi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, CMK ve adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi birçok başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Savunma makamının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve adli süreçlere etkin katılımını sağlamayı, yargılamanın niteliği bakımından oldukça önemsiyoruz" dedi. Suç mağdurlarına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi için psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların da aralarında bulunduğu personel sayısının artırıldığını belirten Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atama ve nakillerine esas bölge sisteminde sosyoekonomik gelişmişlik ölçütlerinin dikkate alındığını, önümüzdeki kararnamelerin de bu doğrultuda hazırlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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"Adliyelerimize gelen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hayatlarının zor dönemlerinden geçmektedir"

Yargı mensuplarının vatandaşlar ve avukatlarla ilişkilerinde gerekli mesleki hassasiyeti göstermelerinin önemine dikkat çeken Gürlek, "Adliyelerimize gelen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hayatlarının zor dönemlerinden geçmektedir. Bizim için günlük işleyiş içerisinde sıradanlaşan bir dosya, o vatandaşımız için hayatının en önemli meselesi olabilir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızdan yazı işleri müdürlerimize, zabıt katiplerimizden güvenlik görevlilerimize kadar bütün çalışma arkadaşlarımızın vatandaşlarımızla ve avukatlarımızla olan münasebetlerinde gerekli nezaketi ve mesleki hassasiyeti göstermelerini önemsiyorum. Avukatlarımızın kanunların kendilerine tanıdığı yetkileri kullanırken gereksiz zorluklarla karşılaşmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

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Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarından bu hususların takipçisi olmalarını isteyen Gürlek, adalet hizmetinde nezaketin bir lütuf değil, temsil edilen kurumun gereği olduğunu söyledi.

"Sürecin gerektirdiği hukuki, idari ve teknik hazırlıkları diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yürütüyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, "Devlet aklıyla yürütülen bu süreç, ülkemizin on yıllardır ağır bedeller ödediği terör meselesinin kalıcı olarak gündemimizden çıkarılması, milli birlik ve kardeşliğimizin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Adalet Bakanlığı olarak ilgili heyet ve komisyon çalışmalarında yer alıyor, sürecin gerektirdiği hukuki, idari ve teknik hazırlıkları diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Yapılacak hukuki düzenlemelerin uygulamadaki karşılığını da Bakanlık olarak yakından takip edeceğiz" dedi.

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Yargı mensuplarının süreçte göstermeleri gereken mesleki hassasiyete de değinen Gürlek, "Bu tarihi süreçte yargı mensuplarımızın, görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli mesleki hassasiyeti göstermeleri, süreci istismar etmeye ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik girişimler karşısında dikkatli olmaları önemlidir. Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin fedakarlıklarını ve milletimizin hassasiyetlerini muhafaza ederek, devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz"

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Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmalarına da değinen Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddialarını soruşturuyor. Bu konuda da geçen gün biliyorsunuz ortak bir basın toplantısı yaptık. Burada da soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır"

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Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin öncelikli konular arasında yer aldığını söyleyen Gürlek, "Özellikle büyükşehirlerimizde vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri de öncelikli meselelerimiz arasındadır. Dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucudan ve yasa dışı bahisten beslenen, çocuklarımızı sosyal medya üzerinden suçun içerisine çekmeye çalışan bu yapılarla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarımızı kendi kirli hesaplarının bir aracı haline getiren suç örgütlerine karşı mevzuatımızın bütün imkanlarını hukuk içerisinde etkin biçimde kullanmalıyız" dedi.

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"Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz sağlamaz"

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, "Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına müsamaha gösteremeyiz. Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz sağlamaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır" diye konuştu.

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"Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir"

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından hiçbir şart altında taviz vermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, hiçbir organ, makam veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını dile getirdi. Gürlek, "Elbette yargı kararları eleştirilebilir. Ancak bir karar üzerinden hakim ve savcılarımızı hedef göstermek, bütün teşkilatımızı töhmet altında bırakmak kabul edilemez. Yargı kararlarının denetimi, kanunda öngörülen yollarla yapılır. Sosyal medyada bir soruşturma veya dava hakkında hüküm vermek, yargının işine müdahale edecek bir baskıya dönüştüğünde buna sessiz kalamayız. Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir" ifadelerini kullandı.

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"İş birliği, görev ve yetki sınırlarının ortadan kalkması anlamına gelmez"

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki kurumsal iş birliğinin önemine değinen Gürlek, mülkiye ve adliye arasındaki ilişkilerde görev ve yetki sınırlarının korunması gerektiğini söyledi. Gürlek, "Görev yaptığınız vilayetlerimizde ve ilçelerimizde valilerimizle, kaymakamlarımızla, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla kurumsal ilişkilerinizin güçlü olmasını önemsiyorum. Ancak iş birliği, görev ve yetki sınırlarının ortadan kalkması anlamına gelmez. Nerede birlikte çalışacağımızı bildiğimiz kadar, nerede birbirimizin görev alanına müdahale etmeyeceğimizi de bilmeliyiz" dedi.

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"Bu ilişkilerde karşılıklı saygıyı ve görevimizin gerektirdiği mesafeyi korumalıyız"

Yargı mensuplarına sosyal ilişkilerinde de mesleki hassasiyet göstermeleri yönünde uyarıda bulunan Gürlek, "Özellikle küçük vilayetlerimizde ve ilçelerimizde aynı sosyal çevrelerde bulunuyor, aynı lojmanlarda yaşayabiliyor, ailelerimizle birlikte dostluklar kurabiliyoruz. Bu münasebetlerde mesleki ahlakımızdan ve görevimizin gerektirdiği ciddiyetten hiçbir zaman uzaklaşmamalıyız. Bu ilişkilerde karşılıklı saygıyı ve görevimizin gerektirdiği mesafeyi korumalıyız. Bulunduğumuz ortamlara, kurduğumuz ilişkilere ve yaptığımız paylaşımlara bu bilinçle yaklaşmalıyız. Bir yargı mensubunun bağımsız ve tarafsız olması kadar, toplum nezdinde bağımsızlığına ve tarafsızlığına duyulan güveni muhafaza etmesi de önemlidir" dedi.

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"Bizim mesleğimizde başarının en kıymetli göstergesi, milletimizin Türk yargısına duyduğu güvendir"

Yargı mensuplarının taşıdıkları unvanları ve kullandıkları yetkileri millete hizmet etme sorumluluğunun bir unsuru olarak görmeleri gerektiğini ifade eden Gürlek, "Görev yaptığımız her yerde, vatandaşımızın adalet arayışını kendi meselemiz gibi ciddiye almak durumundayız. Bizim mesleğimizde başarının en kıymetli göstergesi, milletimizin Türk yargısına duyduğu güvendir. Bakanlığımız ve Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz, görevini hukuka uygun biçimde yerine getiren bütün yargı mensuplarımızın yanındadır. Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını her şartta savunmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın adalete duyduğu güveni güçlendirmek ve adalet hizmetlerinden duydukları memnuniyeti artırmaktır" ifadelerini kullandı.