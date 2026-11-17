ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı iklim değişikliğine yönelik projeleri inceledi.

Antalya, bu yıl 31’incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’ne (COP31) ev sahipliği yapıyor. COP tarihinde ilk kez ‘girişimcilik’ kategorisinde özel bir alan açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, yeni girişimcilerin iklim değişikliği için geliştirdiği projelerin tanıtıldığı Startup Zone’u ziyaret etti. Bakan Kurum, COP31 Startup Zone’a okul düzeyinde katılan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin standında incelemelerde bulundu. Öğrencilerin iklim değişikliğini odağına alarak geliştirdiği projeleri dinleyen Bakan Kurum, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli desteğin verilmesi için ilgili genel müdürlüklere talimat verdi. Girişimciliğin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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TEK OKUL, 5 PROJE

Demirören Medya Grubu’nun koordinasyonunda, Okul Müdürü Atila Ertoğan, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Sabahattin Murat Halıcı, Kimya Öğretmeni Rule Derin ve 9 öğrencinin katılımıyla açılan okul standı, Yeşil Bölge'deki 'Startup Zone' alanında ilk ve tek okul olma özelliğini taşıyor. İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri projeleri uluslararası iklim zirvesinde tanıtıyor.