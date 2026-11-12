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        Belediye iştiraki şirketin müdürü 80 milyon liralık zimmet iddiasıyla tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Belediye iştiraki şirketin müdürü 80 milyon liralık zimmet iddiasıyla tutuklandı (2)

        TUTUKLANDI

        Antalya'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan belediye iştiraki şirketin müdürü Mustafa Kemal Yağcı, Kemer'e getirildi. İşlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Kemal Yağcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        Kemer Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "2018 yılında 696 sayılı KHK ile kurulan Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne 01/06/2018 tarihli 02 sayılı genel kurul kararı ile dönemin belediye başkanı M.G. tarafından şirket müdürü olarak M.K.Y. münferiden temsile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu şirket Kemer Belediyesi'ne personel hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Her ay sonu verdiği hizmet karşılığında mevzuat gereği şirket karı ve genel yönetim giderlerini ekleyerek düzenlemiş olduğu hakediş faturaları belediyemize intikal ettikten sonra ödemeler yapılmıştır. Belediye şirketine SGK ve vergi borçları için ödemeler yapılmasına rağmen 10/11/2026 tarihinde İller Bankası aracılığıyla aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ayrılan paydan (İller Bankası Payı) Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne ait SGK ve vergi borçlarından ötürü kesinti yapıldığı tespit edilmiş olup, belediye yetkililerince bu kesintinin neden yapıldığı araştırılması sonucunda şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığı anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgi almak için belediye yetkililerince şirket müdürü M.K.Y. defalarca telefon ile aranmış olup kendisine ulaşılamamış aynı zamanda çalışma ofisinde de olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum belediyemizde şüphe uyandırmış olup belediye görevlileri ve bizzat Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafınca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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