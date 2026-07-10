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        Corendon Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 2026-2027 sezonu öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampı programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 2026-2027 sezonu öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampı programı açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını iki etap halinde sürdürecek.

        Turuncu-yeşilli ekibin ilk etap kampı, 12-23 Temmuz tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Alanya temsilcisi, ikinci etap kampını ise 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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