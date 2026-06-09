Demre'deki Taş Beach'te mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek

Demre Belediyesi tarafından işletilen Taş Beach, mavi bayrak almaya hak kazandı.



Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, uluslararası kriterlere uygun temiz denizi, çevreye duyarlı hizmet anlayışı ve güvenli yapısıyla bu önemli ödülü bir kez daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Mavi bayrağın yalnızca bir ödül değil, doğaya, denize ve misafire gösterilen özenin bir göstergesi olduğunu aktaran Duran, "Demre'mizin güzelliklerini korumak ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarımızla aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.









