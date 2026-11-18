TÜRKİYE'nin 81 ilde hayata geçirdiği Depozito Yönetim Sistemi, COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılıyor. Türkiye genelinde bugüne kadar 775 milyon ambalajın toplandığı sistem ile Antalya'daki COP31 alanında da 1 haftada 10 bin 100 ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Zirvenin Mavi ve Yeşil alanlarında kurulan depozito iade makineleri yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, Türkiye'nin DOA uygulaması farklı ülkeler için örnek oluşturuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de, Sıfır Atık Projesi'nin önemli adımlarından Depozito Yönetim Sistemi de uluslararası katılımcılara tanıtılıyor. Türkiye'nin ulusal ölçekte hayata geçirdiği sistem, zirvenin hem Mavi Bölgesi'nde hem de Yeşil Bölgesi'nde kurulan depozito iade makineleri aracılığıyla ziyaretçilerin ve yabancı delegasyonların kullanımına sunuluyor. Alanın dört bir yanında kurulan makinelerle, COP31'in ilk haftasında 10 bin 100 içecek ambalajı toplandı.

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TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DOA Çevre Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ayşe Banu Özgökçen Çim, Depozito Yönetim Sistemi'nin yasal altyapısının 2018 yılında Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle oluşturulduğunu belirtti. Çim, 2020 yılında Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasının ardından sistemin altyapı çalışmalarının hız kazandığını ifade etti. Yaklaşık üç-dört yıllık hazırlık sürecinin ardından sistemin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını vurgulayan Çim, 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon sürecinin başlatıldığını söyledi.

81 İLE YAYILIYOR

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Sistemin Türkiye genelindeki altyapısına ilişkin bilgi veren Çim, “İllerde makine sayılarımız artıyor. 4 bin 300'den fazla manuel iade noktamız ve 160 sayma-doğrulama merkezimiz bulunuyor. Otel, kafe, restoran ve manuel iade noktalarından topladığımız ambalajları bu merkezlerde sayıp doğruladıktan sonra geri kazanım tesislerine gönderiyoruz. 1 Temmuz 2026 itibarıyla bugüne kadar yaklaşık 775 milyon ambalaj toplamış bulunuyoruz" sözlerini kullandı.

'YABANCI ZİYARETÇİLER 'BUNU NASIL BAŞARDINIZ?' DİYE SORUYOR'

Türkiye'de yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının piyasaya sürüldüğünü söyleyen Çim, hedeflerinin bu şişelerin tamamını toplamak olduğunun altını çizdi. Çim, COP31 Alanı'nda da DOA makineleri yerleştirerek projeyi dünyaya örnek uygulama olarak göstermek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

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"Böylece hem ülkemiz vatandaşlarına hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegasyonlara makineleri kullandırabiliyoruz. Günlerdir farklı ülkelerden, özellikle depozito sistemini uygulayan veya hayata geçirmeyi planlayan Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler alanımıza geliyor. 'Nasıl yaptınız, bunu nasıl başardınız, bu kadar kısa sürede bu rakamlara nasıl ulaştınız?' diye soruyorlar. Biz de bu vesileyle uluslararası tecrübe paylaşımında bulunuyoruz."

GERİ DÖNÜŞÜM, KARBON SALIMININ AZALTILMASINA KATKI SAĞLIYOR

Depozito Yönetim Sistemi'nin iklim kriziyle mücadelede önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Çim, “Bu ambalajların çok büyük bir ham madde değeri var. Enerji tüketimi, karbon salımı ve ekonomiye katkısı açısından bunların bertaraf edilmesi düşünülemez. Biz ambalajları geri kazanım yoluyla yeniden hayatımıza kazandırıyoruz. İlerideki hedefimiz, toplanan bu ambalajlardan yeniden içecek ambalajları üretebilmek. Bunu da hayata geçirebilirsek çok daha önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

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VATANDAŞLARDAN DEPOZİTO SİSTEMİNE TAM NOT

Sistemi deneyimleyen vatandaşlar da uygulamanın kolaylığından ve çevrenin korunmasına sağlayacağı katkıdan memnun kaldı. Ziyaretçilerden Necati Arda Peker, “Bu tarz uygulamaların geri dönüşüm ve doğa için çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum ve bunları kullanmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Aslı Şevval Artan da “Doğamızın ve iklimimizin korunmasına yönelik çok iyi bir uygulama geliştirildiğini düşünüyorum. Kendi de gurur duyuyorum" sözleriyle uygulamaya desteğini dile getirdi.