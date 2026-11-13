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        'Dur' tabelasına uymayınca kaza kaçınılmaz oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' tabelasına uymayarak yoluna devam eden sürücünün sebep olduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.Kaza anları güvnelik kamerası tarafından da kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        'Dur' tabelasına uymayınca kaza kaçınılmaz oldu

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'dur' tabelasına uymayarak yoluna devam eden sürücünün sebep olduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.Kaza anları güvnelik kamerası tarafından da kaydedildi.

        Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 02 AGL 002 plakalı otomobil Mithatpaşa Caddesi girişinde ‘Dur’ tabelası olmasına rağmen uyarıya durmayarak yoluna devam etti. Tabelaya uymayan araç sürücüsü Mithatpaşa Caddesi’nde Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Hasan H. G.’nin kullandığı 34 HMY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmazken, 02 AGL 002 plakalı otomobilin kendisini korumaya alması ve hareket etmemesi nedeniyle cadde de uzun süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kendisini korumaya alan otomobil, olay yerine gelen kurtarma ekibinin uzun çabaları sonucunda çekiciye yüklendikten sonra yolda trafik akışı normale döndü.

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