Filistinli oyuncu Massri: Halkımı her yere yanımda götürüyorum

ANTALYA'da düzenlenen 63'üncü Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, "Hepiniz Filistinli olduğumu biliyorsunuz ve halkımı yanımda taşıyorum. Halkımı her yere yanımda götürüyorum. Gazze hakkında, Filistin'e özgürlük hakkında, halkımın yaşadıkları hakkında konuşmadan duramıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilki 1964'te Avni Tolunay'ın girişimiyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63’üncü kez düzenleniyor. 115 film gösteriminin yapılacağı festivalin, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 13 film yer alıyor. Jüri başkanlığını Yunanistanlı görüntü yönetmeni Andreas Sinanos'un yaptığı jüride, oyuncu Nejat İşler, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri ve Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach yer alıyor.

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FİLİSTİN KEFİYESİ İLE KATILDI

Jüride yer alan Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, festivalin 3'üncü gününe Filistin kefiyesi ile katıldı. Massri, jüri koltuğunda gün içerisinde filmleri takip etti. Öte yandan Massri'nin oynadığı, ‘Palestine 36’ filmi de festivalin savaşın gölgesinde çekilen filmlere ayırdığı 'Kökler, Işık ve Kamera' başlıklı özel bölümde gösterilecek.

'FESTİVALDE OLMAKTAN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM'

DHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Yasmine Al Massri, Türkçe 'Merhaba' ve festivalin sloganı olan 'Daima' kelimelerini öğrendiğini söyledi. Massri, "Bu kelimeler Arapçada söylediklerimize çok benziyor. Dürüst olmak gerekirse burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Dildeki benzerlikler çok çarpıcı. Arapçada sizinle bu kadar çok ortak kelime paylaştığımızı bilmiyordum. Bu yüzden festivalde olmaktan gerçekten çok mutluyum ve jüriye katılmaya davet edilmekten gerçekten onur duyuyorum" dedi.

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'HİÇBİR FESTİVALE KATILMAMIŞ FİLMLERE DE ŞANS VERİYORUZ'

Festivaldeki filmlerin yüzde 40’ının kadın sinemacılar tarafından yapıldığını belirten Yasmine Al Massri, "Kadınların seslerine ve kadın sinemacılara bu alanı ve platformu sağlayan bir etkinliğin parçası olmaktan daha mutlu olamazdım. Dünyayı dolaşıp A listesindeki filmleri izlesek de hiçbir festivale katılmamış filmlere de şans veriyoruz. Cannes, TIFF ve BFI'ya giden filmlere yer vermenin yanı sıra A listesindeki bir festivalde gösterilmek üzere seçilemeyen filmlere de bir fırsat vermek çok şey ifade ediyor. Çünkü bağımsız bir film yapmak, özellikle de ilk filmini çeken bir yönetmen için çok zor bir şey. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

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'BU KONULARDAN ÇEKİNMEDİKLERİ İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MİNNETTARIM'

Filistin’de yaşananlar konusunda sürekli konuştuğunu söyleyen Yasmine Al Massri, "Gerçekten minnettar ve müteşekkirim. Sadece yaratıcı olarak değil, aynı zamanda insani ve ahlaki olarak da benimle aynı çizgide olan bir topluluğun içindeyken kendimi gerçekten ait hissediyorum. Hepiniz Filistinli olduğumu biliyorsunuz ve halkımı yanımda taşıyorum. Halkımı her yere yanımda götürüyorum. Gazze hakkında, Filistin'e özgürlük hakkında, halkımın yaşadıkları hakkında konuşmadan duramıyorum. Benim filmim ‘Palestine 36’ da festivalde gösterilecek. Programcılara ve festivale bu konulardan çekinmedikleri için gerçekten çok minnettarım, çünkü hepiniz haberleri izliyorsunuz, dünya ahlaki olarak uyanıyor. Bu ahlaki ve insani bir uyanış. Antalya gibi bir festivalde buna bir platform sağlamak son derece anlamlı. Kendi insanlarımla birlikte olduğumu hissediyorum ve burada aranızda olmaktan dolayı minnettarım" dedi.