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        Finike'de 50 yapay resif denizle buluşturuldu

        Antalya'nın Finike ilçesinde, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Finike Belediyesi koordinesinde üretilen 50 yapay resif denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Finike'de 50 yapay resif denizle buluşturuldu

        Antalya'nın Finike ilçesinde, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Finike Belediyesi koordinesinde üretilen 50 yapay resif denize bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yapay Resif Projesi kapsamında deniz yaşamını korumak, balıklara üreme ve barınma alanı sağlamak, deniz ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla Finike Balıkçı Barınağı'nda program düzenlendi.

        Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, projenin çevre duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınma, turizm ve balıkçılık açısından önemli olduğunu belirtti.

        Antalya'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Şahin, zirvenin oluşturacağı fırsatları değerlendirmek amacıyla Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Deniz altındaki yaşamın önemli ölçüde zarar gördüğünü vurgulayan Şahin, ekosistemin yeniden güçlendirilmesinin insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

        COP31'in bu alanda önemli bir dönüm noktası olacağını dile getiren Şahin, denizlerdeki atıkların temizlenmesi ve kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Finike Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projelerin yanı sıra Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, Kemer Üçadalar bölgesinde deniz çayırlarının yeniden ekilmesine yönelik projelerin de devam ettiğini belirtti.

        Şahin, "Aynı bölgede Tarım İşletmeleri Enstitümüz de önemli projeler üzerinde çalışıyor. Denizimizi korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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