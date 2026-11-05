Gazipaşa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 05.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahyalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobildeki sürücü ile yanında bulunan İ.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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