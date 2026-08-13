Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 13.08.2026 - 21:19 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.
Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2022-2023 sezonunda Göztepe'den Fenerbahçe'ye gelen İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla 53 maça çıktı.
Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde İrfan Can'ı Samsunspor'a kiralamıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ