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        GÜNCELLEME - Alanya'da otel havuzuna giren çocuk boğuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 18:24 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Alanya'da otel havuzuna giren çocuk boğuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle konaklayan Erdem Ateş (8), havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin genel müdürü Gökhan A, güvenlik müdürü Nihat Ü, cankurtaranlar Ceyda E. ile Resul E'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Gökhan A. ile cankurtaranlar Ceyda E. ve Resul E. tutuklanırken, güvenlik müdürü Nihat Ü. serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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