GÜNCELLEME - Kaş'ta başlayan orman yangınının enerjisi düşürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, "Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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