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        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

        Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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